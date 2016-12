La tv pubblica peruviana manda in onda la prima trasmissione in lingua quechua. Nuqanchik (Noi) è un programma di informazione prodotto dal network pubblico peruviano, Peru Tv, durerà un’ora e andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato, in tv e alla radio, alle 5,30 del mattino. Il quechua è l’antica lingua dei nativi americani andini ed è parlata da circa otto milioni di persone.