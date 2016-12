Possibile una tregua ad Aleppo. Fonti vicine ai ribelli hanno annunciato che è stato raggiunto un accordo per sospendere le ostilità e consentire ai combattenti di lasciare Aleppo. Anche se l’esercito di Bashar al Assad ha negato che ci sia una trattativa per un cessate il fuoco, l’ambasciatore russo all’Onu Witalij Czurkin ha invece confermato che un accordo raggiunto sul campo lascerà qualche ora di tempo ai ribelli per abbandonare le loro posizioni. Intanto alle Nazioni unite è in corso una riunione di urgenza del Consiglio di sicurezza sulle uccisioni indiscriminate di civili e combattenti da parte delle truppe siriane che stanno prendendo il controllo di Aleppo.