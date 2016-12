Il Brasile ha approvato un piano di austerità per i prossimi vent’anni. Il senato ha dato il via libera a una controversa modifica della costituzione che fissa un tetto alla spesa pubblica. La riforma è stata fortemente voluta dal nuovo presidente Michel Temer, che ha preso il posto di Dilma Rousseff. Dopo il voto, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro l’austerità e si sono scontrati con la polizia. Secondo l’opposizione il piano approvato dal senato danneggerà l’istruzione e la sanità pubblica.