Il governo Gentiloni affronta il voto di fiducia al senato. Ieri il nuovo esecutivo ha ottenuto la fiducia alla camera con 368 voti favorevoli e 105 contrari. Il Movimento 5 stelle, la Lega nord e il gruppo parlamentare Alleanza liberalpopolare-autonomie (Ala) sono usciti dall’aula. La discussione a palazzo Madama comincerà alle 9.30 e proseguirà fino alle 13. La chiama per il voto di fiducia comincerà alle 15. Per il governo Gentiloni la maggioranza al senato rischia di essere più risicata rispetto all’esecutivo di Renzi, perché Ala, il gruppo guidato da Denis Verdini, ha dichiarato che non voterà la fiducia.