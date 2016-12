Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha ammesso di aver ucciso dei presunti criminali. Il presidente, parlando con degli imprenditori prima di partire per un viaggio diplomatico in Cambogia, ha dichiarato di aver ucciso dei sospetti quando era sindaco di Davao. Duterte ha dichiarato che di notte girava per la città in moto cercando dei sospetti da uccidere, per dimostrare alla polizia che si potevano usare dei metodi brutali. Non è la prima volta che fa delle dichiarazioni controverse. Poche ore prima, durante un altro evento pubblico, aveva detto “non sono un killer”.