Manchester by the sea ottiene quattro nomination ai Sag awards. Si tratta dei premi assegnati dalla Screen actors guild (l’associazione che riunisce gli attori statunitensi) agli attori di film e show televisivi. Il film di Kenneth Lonergan interpretato da Casey Affleck (che a sua volta ha ottenuto la candidatura per la miglior interpretazione maschile) è quello che si è guadagnato più nomination, quattro, compresa quella per il miglior cast nel suo insieme, che è il premio principale. I Sag awards saranno consegnati il 29 gennaio 2017.