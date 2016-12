Rinviata l’evacuazione di Aleppo. L’evacuazione pianificata della zona est della città da parte dei ribelli e dei civili è al momento sospesa: gli autobus inviati dal governo sono arrivati ma non hanno ancora portato nessuno fuori dalla città, perché il governo siriano ha chiesto che insieme ai civili vengano portati via i suoi soldati feriti. Secondo alcuni testimoni citati dalla Reuters, stamattina per circa mezz’ora ci sono stati nuovi bombardamenti da parte delle truppe di Assad, anche se dalle 17 del 13 dicembre ad Aleppo è stato dichiarato un cessate il fuoco. Da quattro anni Aleppo è teatro di scontri sanguinosi tra le truppe governative e i ribelli, che fino a poco tempo fa controllavano la parte est della città. L’Onu ha denunciato atrocità contro i civili.