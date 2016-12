Vivendi sale al 12 per cento del capitale di Mediaset. Prima ne controllava il 3 per cento. L’azienda francese di telecomunicazioni continua la sua scalata all’azienda di Silvio Berlusconi. Fininvest, la società che gestisce le azioni della famiglia Berlusconi, ha denunciato Vivendi per “manipolazione del mercato”. All’apertura della borsa il titolo di Mediaset ha guadagnato più del 20 per cento.