Frontex accusa alcune ong di collaborare con i trafficanti di migranti. L’Agenzia europea per le frontiere esterne, Frontex, ha accusato le organizzazioni umanitarie che operano nel Mediterraneo centrale di collusione con i trafficanti. È quanto si legge in un rapporto riservato ottenuto dal Financial Times. Secondo Frontex, i trafficanti darebbero indicazioni alle imbarcazioni di migranti per essere soccorse dalle ong. Le organizzazioni hanno respinto le accuse e hanno denunciato l’inefficienza dell’agenzia europea, che ha un bilancio di 250 milioni di dollari all’anno, visto che nel 2016 il numero dei morti nel Mediterraneo è stato di 4.700 persone.