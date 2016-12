Inchiesta sulle nomine di Virginia Raggi, perquisito il comune di Roma. La guardia di finanza è stata in Campidoglio per acquisire documenti sulle assunzioni fatte dalla sindaca della capitale. Gli inquirenti indagano soprattutto sulla nomina di Salvatore Romeo, il funzionario comunale e attivista del Movimento 5 stelle assunto come dirigente esterno del comune dopo che si era messo in aspettativa. Secondo quanto si apprende nel corso delle perquisizioni, effettuate dalla polizia, gli agenti avrebbero acquisito atti di nomine e determine avvenuti nei primi mesi dell’amministrazione Raggi.