Si aprono nuovi spiragli per l’evacuazione di Aleppo. La televisione di stato siriana ha annunciato che oggi quattromila persone saranno trasportate fuori dalla città. Secondo fonti dei ribelli, una nuova tregua è entrata in vigore dalle 3 della scorsa notte. L’evacuazione era stata sospesa il 14 dicembre perché il governo siriano aveva chiesto che insieme ai civili fossero portati via anche i soldati feriti dell’esercito. Da quattro anni Aleppo è teatro di scontri tra le truppe di Bashar al Assad e i ribelli, che fino a poco tempo fa controllavano la parte est della città. Nei giorni scorsi l’Onu ha denunciato atrocità contro i civili.