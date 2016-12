L’azienda francese Vivendi sale al 20 per cento del capitale di Mediaset. La quota francese a questo punto è sufficiente per chiedere la convocazione di un’assemblea e la relativa rappresentanza in consiglio di amministrazione, scrive il Sole 24 Ore. Il governo italiano si è schierato contro la scalata, definita “ostile”, e la a procura di Milano ha aperto un’indagine a carico di ignoti per manipolazione del mercato in seguito all’esposto presentato da Fininvest, la società che gestisce le azioni della famiglia Berlusconi.