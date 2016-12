Le dieci notizie del 2016

Durante i festeggiamenti serali per l’anniversario della presa della Bastiglia, un camion guidato da Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, tunisino residente in Francia, investe la folla sul lungomare di Nizza. In seguito comincia una sparatoria con la polizia, nella quale Lahouaiej-Bouhlel viene ucciso. Le vittime sono 86. L’attentato spinge il presidente francese François Hollande a prolungare lo stato d’emergenza, in vigore da dopo gli attentati del novembre del 2015 a Parigi.

La morte di Giulio Regeni 3 febbraio Il corpo del ricercatore italiano Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio, viene ritrovato con evidenti segni di tortura lungo un’autostrada alla periferia del Cairo. Le autorità egiziane forniscono spiegazioni insoddisfacenti e tentano di depistare le indagini sulla sua morte, spingendo la famiglia Regeni a lanciare la campagna Verità per Giulio . I principali sospetti ricadono invece sui servizi di sicurezza del governo di Abdel Fattah al Sisi, messi in allarme dagli studi del ricercatore italiano sui sindacati indipendenti. Il caso Regeni spinge il governo italiano a richiamare l’ambasciatore al Cairo e a sospendere la fornitura all’Egitto di pezzi di ricambio per gli aerei F-16.

Il referendum sulla Brexit nel Regno Unito

23 giugno

I cittadini sono chiamati a votare per decidere se il loro paese deve restare nell’Unione europea. Il 51,9 per cento degli elettori (17,4 milioni) vota per lasciare l’Unione, contro il 48,1 per cento (16,1 milioni) di chi vuole rimanere. La vittoria del fronte euroscettico, che non era stata prevista dai sondaggi, fa crollare i mercati europei. Il primo ministro britannico David Cameron, che aveva convocato il referendum e aveva fatto campagna per il remain, si dimette. L’incarico passa alla ministra dell’interno Theresa May. I 27 leader dell’Unione europea chiedono a Londra di attivare subito l’articolo 50 del trattato di Lisbona per uscire dall’Unione, ma secondo gli analisti serviranno almeno due anni perché Londra abbandoni l’Unione europea.

Il colpo di stato fallito in Turchia

15 luglio

Nella notte tra il 15 luglio e il 16 luglio alcune migliaia di militari occupano edifici strategici come aeroporti, basi dell’esercito, ponti e stazioni televisive, soprattutto a Istanbul e nella capitale Ankara. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan, che non si trova nella capitale ma nel sud del paese, appare in tv ed esorta i cittadini a ribellarsi contro il colpo di stato. Il golpe fallisce, migliaia di persone scendono in piazza in sostegno del presidente e del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp, al potere). Almeno 265 persone muoiono negli scontri. Il presidente dichiara lo stato di emergenza nel paese, vengono arrestati migliaia di oppositori, impiegati pubblici, giornalisti e militari accusati di aver collaborato con i golpisti. Migliaia di funzionari pubblici e dell’esercito sono sospesi dalle loro funzioni o licenziati.