Il Regno Unito ha autorizzato tecniche di fecondazione che permettono di far nascere bambini con il dna di tre persone. In questi casi, il dna è quello della madre, della donatrice dei mitocondri e del padre. La donazione dei mitocondri evita che i bambini siano affetti dalle malattie genetiche di cui è portatrice la madre. Una tecnica di questo tipo è stata applicata per la prima volta in Messico e il bambino nato è in buona salute.