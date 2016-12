Più di tremila persone sono state portate via da Aleppo est. L’evacuazione della parte di città che era controllata da ribelli è in corso. Le operazioni di trasferimento di combattenti dell’opposizione e di civili erano state sospese il 14 dicembre perché il governo siriano aveva chiesto che fossero portati via anche i soldati feriti dell’esercito. La Francia ha chiesto per oggi una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu, che nei giorni scorsi ha denunciato atrocità contro i civili da parte delle truppe leali a Bashar al Assad.