E se domani

Secondo Cyril Dion, per anni alla guida di una ong e autore insieme a Mélanie Laurent del documentario Domani, siamo tutti sopraffatti dai proclami catastrofici sul futuro del pianeta e della civiltà, e abbiamo un gran bisogno di esempi positivi. Abbiamo cioè il dovere di immaginare un mondo diverso, grazie a forme alternative di economia, agricoltura, educazione, partecipazione e democrazia.

Dion ha conquistato oltre un milione di spettatori in Francia, il premio César per il miglior documentario 2016 e la distribuzione in 27 paesi tra cui l’Italia, dove Lucky Red lo fa ora uscire anche in dvd e blu ray.