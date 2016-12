E’ morto Henry Heimlich, inventore della tecnica di primo soccorso per evitare il soffocamento. Il dottor Heimlich è morto in seguito ad un attacco cardiaco il 17 dicembre a Cincinnati, in Ohio. Aveva 96 anni. Nel 1974 aveva inventato la manovra di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree. Si stima che dalla sua introduzione la tecnica abbia salvato la vita di più di centomila persone solo negli Stati Uniti.