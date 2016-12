È stato raggiunto un nuovo accordo per il trasferimento di civili da Aleppo est. L’accordo prevede, oltre alla liberazione dei villaggi sciiti di al Foua e Kefraya attualmente sotto il controllo dei ribelli, il trasferimento di feriti dai villaggi di Madaya e Zabadani al confine con il Libano e il completamento dell’evacuazione delle zone di Aleppo sotto il controllo dei ribelli. L’accordo era stato sospeso il 16 dicembre in seguito al blocco da parte delle milizie filogovernative di un convoglio di civili in uscita da Aleppo.