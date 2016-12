Almeno 44 soldati sono morti in un attacco suicida in Yemen. L’esplosione è avvenuta il 18 dicembre nella città portuale di Aden, mentre i soldati erano in fila per ritirare il loro salario nella base militare del distretto di Khor Maksar. Oltre ai trenta morti, circa quaranta soldati sono stati feriti. Aden è la capitale temporanea del governo yemenita in esilio in Arabia Saudita da marzo 2015, dopo che la maggioranza houthi ha preso il controllo della capitale Sanaa.