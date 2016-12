Decine di migliaia di persone rimangono in attesa di lasciare Aleppo est dopo il nuovo accordo raggiunto tra i ribelli e il governo siriano. L’accordo raggiunto il 17 dicembre permetterà di riprendere l’evacuazione di Aleppo est e di altre zone del paese. Secondo le Nazioni Unite (Onu), più di quattro milioni di persone che vivono nelle zone assediate hanno bisogno di cibo o assistenza medica. Il consiglio di sicurezza dell’Onu voterà oggi su una risoluzione per richiedere l’accesso immediato alle zone assediate di Aleppo per garantire la consegna di aiuti umanitari.