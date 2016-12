Forze israeliane uccidono un giovane palestinese in uno scontro con lanciatori di pietre in Cisgiordania. Un diciannovenne palestinese è morto in uno scontro con le forze di sicurezza israeliane nel villaggio di Beit Rima, nei pressi di Ramallah. Lo scontro è scoppiato quando un gruppo di palestinesi ha iniziato a lanciare pietre contro i soldati israeliani che erano entrati nel villaggio.