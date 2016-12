Terzo giorno di proteste in Polonia contro le nuove regole che restringono la libertà di stampa. Il 18 dicembre manifestanti si sono riuniti di fronte al parlamento di Varsavia mentre parlamentari dell’opposizione stanno facendo un sit in per protestare contro le regole introdotte dal governo che limitano l’accesso dei giornalisti ai lavori parlamentari. Il presidente polacco Andrzej Duda è allineato con il partito di governo ma si è offerto per mediare con l’opposizione. La premier Beata Szydło ha definito la manifestazione “scandalosa” pur sottolineando il diritto di protesta.