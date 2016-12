Condannata in Italia una donna sospettata di combattere con i jihadisti in Siria. Maria Giulia Sergio, nota come “Fatima”, si troverebbe in Siria da più di due anni per combattere insieme al gruppo Stato islamico, dopo essere partita da Inzago, in provincia di Milano. Era accusata di terrorismo internazionale. La corte d’assise di Milano ha condannato anche il padre e il marito della donna. Si tratta della prima sentenza in Italia a carico di una cosiddetta “foreign fighter”.