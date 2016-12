Il Monte dei Paschi di Siena lancia l’aumento di capitale. La banca toscana cercherà di rimediare attraverso fondi privati i cinque miliardi di euro necessari per evitare di dover ricorrere all’aiuto dello stato. La Banca centrale europea ha infatti indicato la fine del 2016 come termine ultimo per alleggerire i 28 miliardi di crediti inesigibili che gravano sulla banca. Sembra piuttosto improbabile che il Monte dei Paschi riesca a mantenersi in piedi senza la partecipazione dello stato.