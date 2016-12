Un uomo ha sparato all’ambasciatore russo in Turchia. L’ambasciatore Andrey Karlov è stato aggredito ad Ankara ed è stato ferito alla schiena da un colpo d’arma da fuoco. È ricoverato in ospedale, come riportano i mezzi d’informazione locali. Secondo le prime informazioni sarebbe in gravi condizioni. Ci sarebbero altri feriti. L’aggressione è avvenuta durante una mostra fotografica in una galleria d’arte della capitale. Secondo l’Associated Press, l’aggressore è stato ucciso dalla polizia e prima di aprire il fuoco ha urlato “Allahu Akbar”.