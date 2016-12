L’Unione europea prolunga per sei mesi le sanzioni contro la Russia. I paesi europei accusano Mosca di non aver rispettato gli accordi di Minsk sul cessate il fuoco tra i separatisti filorussi e l’esercito ucraino. Le sanzioni riguardano il settore petrolifero, finanziario e il divieto di viaggio per alcune personalitù russe e ucraine, oltre al congelamento dei loro beni. Sono state imposte dopo che nel luglio 2014 un aereo della Malaysia Airlines è stato abbattuto da un missile di fabbricazione russa mentre sorvolava l’est dell’Ucraina.