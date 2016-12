Dieci video pubblicati quest’anno su Internazionale da non perdere

La battaglia di Máxima Acuña contro la multinazionale dell’oro. Nel nord del Perù una donna si oppone ai progetti della compagnia Yanacocha di ampliare l’area di sfruttamento di una miniera d’oro. Nel 2016 Máxima Acuña ha vinto il premio Goldman per l’ambiente per l’America Latina.

Lo slum più grande dell’Asia ha una rete fognaria per merito dei residenti. Il problema principale dello slum di Karachi, in Pakistan, era l’assenza di un sistema fognario. La comunità ha costruito una rete di scarico autofinanziata, spingendo gli abitanti di altre quaranta baraccopoli a fare lo stesso. Il video è parte della serie Le città dei poveri , che racconta la vita nei sei più grandi slum del mondo.

Il Messico è tenuto in ostaggio dai narcotrafficanti. La giornalista investigativa Anabel Hernández, intervistata al festival di Internazionale a Ferrara, racconta come in molte aree del Messico il governo e i cartelli della droga collaborano per imporre il silenzio.