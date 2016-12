In cinque giorni 25mila persone hanno lasciato Aleppo. Secondo il comitato internazionale della Croce rossa l’evacuazione di Aleppo est ha permesso di trasferire 25mila persone fuori città. Il 19 dicembre il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità una risoluzione per facilitare l’evacuazione, chiedendo il dispiegamento immediato degli osservatori dell’Onu e di altre organizzazioni per monitare le operazioni.