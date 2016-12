Rilasciato l’uomo sospettato di essere l’autore dell’attentato a Berlino. Le autorità tedesche non hanno prove per procedere contro il richiedente asilo pachistano che in un primo momento era stato arrestato come sospetto autore dell’attentato del 19 dicembre al mercatino natalizio di Breitscheidplatz in cui sono morte dodici persone. Al momento si teme una vittima italiana, Fabrizia Di Lorenzo, di 31 anni. Il gruppo Stato islamico ha rivendicato l’attentato.