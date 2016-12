È stato ucciso l’ambasciatore russo in Turchia. Andrej Karlov è stato raggiunto alla schiena da una serie di colpi d’arma da fuoco sparati da un uomo in giacca e cravatta dentro una galleria d’arte ad Ankara. L’aggressore, Mevlut Mert Aydintas, era un poliziotto turco, fuori servizio al momento dell’attacco. Aydintas è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Prima di sparare avrebbe urlato “Non dimenticatevi di Aleppo, non dimenticatevi della Siria” e “Allahu akbar”. La polizia turca ha arrestato anche un uomo che ha sparato di fronte all’ambasciata statunitense ad Ankara.