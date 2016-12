Continuano le ricerche del responsabile dell’attentato di Berlino. Dopo aver rilasciato il richiedente asilo pachistano sospettato dell’attacco al mercatino di Natale, la polizia tedesca continua a cercare l’uomo che la sera del 19 dicembre ha ucciso 12 persone e ne ha ferite altre 49 scagliandosi contro la folla con un camion. Tra le vittime ci sono anche degli stranieri e in Italia si teme per la vita di Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni, di Sulmona, di cui non si hanno notizie e il cui telefonino è stato trovato sul luogo dell’attentato. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo Stato islamico, che non ha identificato l’attentatore né ha fornito prove sostanziali del suo coinvolgimento.