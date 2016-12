Il parlamento italiano vota la richiesta del governo di aumentare il debito pubblico di 20 miliardi di euro per tutelare le banche. Il riferimento è in particolare al Monte dei Paschi di Siena, per cui potrebbe servire un intervento pubblico per evitare il fallimento. La relazione presentata dal governo Gentiloni dev’essere approvata a maggioranza assoluta da entrambi i rami del parlamento.