Il presidente del Gambia Yahya Jammeh conferma che non si dimetterà. Rispondendo alla richiesta dei leader africani, Jammeh ha detto che non lascerà il suo incarico alla fine di gennaio, dopo aver perso le elezioni del 1 dicembre. In un primo momento Jammeh, salito al potere con un colpo di stato nel 1994, aveva riconosciuto la sconfitta alle elezioni di dicembre, ma poi ha fatto dietrofront, accusando il leader dell’opposizione Adama Barrow di brogli.