Sarà rilasciato dal carcere lo scrittore egiziano Ahmed Nagi. La corte di cassazione del Cairo ha sospeso la sentenza di due anni di carcere nei confronti dello scrittore, accusato di “aver violato il pubblico pudore” con il romanzo Vita istruzioni per l’uso in attesa di una nuova udienza. Nagi era stato accusato nel 2015 dopo che un estratto dal libro era stato dalla rivista finanziata dal governo Akhbar al Adab. Il passaggio del romanzo conteneva riferimenti al sesso e alla droga. Lo scrittore dovrà affrontare un’altra udienza il 1 gennaio, nella quale il tribunale stabilirà se istituire un altro processo nei suoi confronti o rimandarlo in prigione.