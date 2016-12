Otto morti in un attentato a Kabul, in Afghanistan. I taliban hanno rivendicato l’attacco compiuto da tre uomini armati contro l’abitazione di un deputato del parlamento nella capitale afgana. L’attacco è avvenuto conto l’abitazione di un deputato della provincia di Helmand, Mir Wali, ed è costato la vita ad almeno cinque persone. Gli aggressori non sono stati ancora arrestati e potrebbero aver preso degli ostaggi.