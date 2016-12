Donald Trump dichiara che gli Stati Uniti dovranno aumentare il loro arsenale nucleare. Il presidente eletto degli Stati Uniti, che entrerà in carica il 20 gennaio, l’ha annunciato in un messaggio su Twitter. “Gli Stati Uniti devono rafforzare ed espandere la loro capacità nucleare finché il mondo non arriverà al buon senso riguardo alle armi atomiche”, ha scritto Trump. Il presidente eletto ha parlato poche ore dopo che Vladimir Putin aveva fatto un’affermazione simile riguardo alle armi atomiche di Mosca.