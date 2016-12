Il Giappone approva un bilancio record per la difesa. Il governo guidato da Shinzō Abe ha approvato una spesa di 42,5 miliardi di dollari annui per le attività della difesa, un costo in aumento per il quinto anno consecutivo. Le spese stanziate per la guardia costiera sono aumentate del 12 per cento, nell’ambito di un rafforzamento dei confini a causa delle tensioni con i paesi limitrofi sul controllo di alcune isole.