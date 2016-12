Intesa transitoria per evitare i licenziamenti all’Almaviva di Napoli. Sul call center Almaviva di Napoli è stata raggiunta un’intesa transitoria tra azienda e sindacati per evitare i licenziamenti. Le parti hanno trovato un accordo per prorogare la cassa integrazione di tre mesi, mentre a Roma l’accordo non è stato trovato e la sede romana dell’azienda, con 1.666 dipendenti, va verso la chiusura.