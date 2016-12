La polizia tedesca cerca un tunisino di 24 anni per l’attentato di Berlino. Le autorità tedesche hanno diffuso un mandato di arresto in tutta Europa per Anis Amri, un uomo che avrebbe legami con gruppi salafiti. Amri era già noto alla polizia e ha usato diverse identità (un suo documento sarebbe stato ritrovato nel camion della strage del mercatino di Natale). Le forze dell’ordine sono convinte che sia ferito e lo stanno cercando negli ospedali della capitale. La stampa tedesca scrive che Amri è arrivato in Italia nel 2011, dove era finito in carcere, e ha fatto domanda d’asilo in Germania nel 2015.