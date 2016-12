Le autorità italiane confermano che Fabrizia Di Lorenzo è tra le vittime dell’attentato di Berlino. La ragazza originaria di Sulmona, di 31 anni, risultava scomparsa e il suo cellulare era stato trovato nel mercatino di Natale della capitale tedesca. Intanto le forze dell’ordine tedesche hanno emesso un mandato di arresto internazionale per Anis Amri, un tunisino di 24 anni, arrivato in Italia nel 2011. Le sue impronte digitali sono state trovate nel camion, ha confermato il ministro dell’interno tedesco. Amri aveva scontato quattro anni di carcere a Palermo per aver appiccato un incendio doloso in una scuola. Nel frattempo il mercato colpito dall’attacco ha riaperto.