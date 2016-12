Quattro persone interrogate a Dortmund, in Germania, per l’attentato di Berlino. In diversi blitz sono state fermate e interrogate quattro persone per presunti legami con il ragazzo tunisino di 24 anni, accusato di essere il responsabile dell’attentato contro il mercatino di Natale a Berlino, il 19 dicembre. La polizia tedesca ha spiccato un mandato di arresto internazionale contro Anis Amri, che è arrivato in Italia nel 2011 e aveva fatto richiesta di asilo in Germania nel 2015. È stata fissata una ricompensa di centomila euro per chi aiuterà ad arrestare Amri. Intanto a Berlino è stato riaperto il mercatino di Natale colpito dall’attacco e le autorità italiane hanno confermato che Fabrizia Di Lorenzo è tra le vittime dell’attentato.