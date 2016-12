È stata creata una foglia artificiale che con la luce può produrre medicine. La foglia, in silicio, riesce a usare i raggi solari grazie a materiali particolari, i concentratori solari luminescenti. L’energia viene poi usata per produrre reazioni chimiche nelle sostanze presenti nei microcanali che attraversano la foglia. Per la struttura del dispositivo i ricercatori si sono ispirati alle foglie naturali. Per ottenere un prototipo funzionante occorrono però ulteriori ricerche.