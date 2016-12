Il rapper tunisino Weld El 15 minacciato di espulsione dalla Francia. Il musicista era stato costretto a scappare dalla Tunisia, dov’era stato condannato per oltraggio alla polizia per via dei testi delle sue canzoni, e per questo nel 2014 era stato nominato per il premio Sakharov per la libertà d’espressione. Ora rischia di essere espulso dalla Francia, che gli aveva concesso il permesso di soggiorno, perché un ex componente del suo gruppo, il rapper Emino, si è unito all’organizzazione dello Stato islamico.