L’attentatore di Berlino è stato ucciso dalla polizia a Milano. Anis Amri è morto durante un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine italiane in piazza I Maggio a Sesto San Giovanni, che l’avevano fermato per un controllo stradale verso le 3 di notte. Lo scrive l’Ansa. Amri è ritenuto il responsabile dell’attacco del 19 dicembre nella capitale tedesca, che ha causato 12 morti e 48 feriti. Il ministro dell’interno Marco Minniti sta per tenere una conferenza stampa sull’accaduto.