Nella Repubblica Democratica del Congo governo e opposizione hanno raggiunto un accordo sulla transizione del potere. Il presidente Joseph Kabila lascerà il suo posto entro la fine del 2017, hanno dichiarato alla Reuters alcuni esponenti dell’opposizione, ma non potrà cambiare la costituzione, che gli impedisce di candidarsi per un terzo mandato. Inoltre l’opposizione nominerà un primo ministro e il suo leader, Etienne Tshisekedi, controllerà che l’accordo sia rispettato. Il mandato di Kabila era scaduto il 20 dicembre ma lui era rimasto al potere e le presidenziali erano state rimandate all’aprile del 2018. La decisione aveva scatenato violente proteste in tutto il paese.