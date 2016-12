Testato con successo un vaccino contro il virus ebola. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il vaccino ha dato una copertura del 100 per cento su un numero sufficiente di persone. È stato sperimentato in Guinea durante la recente epidemia di ebola su seimila individui. Ora si attende l’approvazione alla vendita e il vaccino potrebbe essere disponibile entro il 2018. Il virus ebola ha causato più di 11mila morti in Africa occidentale nel corso dell’epidemia scoppiata nel 2014.