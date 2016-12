A gennaio l’Eurogruppo sbloccherà gli aiuti alla Grecia sui tassi a breve termine. Fonti dell’Eurogruppo hanno riferito che le misure per aiutare a ridurre il debito greco saranno sbloccate a gennaio, dopo che Atene ha rassicurato i membri dell’eurozona che rispetterà gli impegni presi sulla riduzione del debito. Il taglio sui tassi a breve termine, annunciato il 5 dicembre, era stato bloccato il 14 dicembre, dopo la decisione del primo ministro greco Alexis Tsipras di aumentare la spesa per le pensioni e di mantenere l’Iva bassa per alcune isole.