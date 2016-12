Le Filippine si preparano ad affrontare il tifone “Nina”, evacuate le zone costiere. Migliaia di persone hanno abbandonato le loro abitazioni sulla costa della regione Camarines Sur e Camarines Norte, al centro del paese, dove è previsto per questo fine settimana l’approdo del tifone di categoria quattro Nock-ten (noto come “Nina”). L’agenzia nazionale per le catastrofi naturali prevede allagamenti nelle zone costiere e frane nelle zone montuose.