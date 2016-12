Donald Trump scioglierà la Trump foundation per evitare conflitti di interessi. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha dato la notizia il 24 dicembre, dichiarando che vuole evitare “anche solo l’apparenza” di un conflitto di interessi con il suo ruolo di presidente. A settembre, il procuratore di New York Eric Schneiderman aveva aperto un’inchiesta sulla fondazione benefica dell’allora candidato repubblicano alla presidenza per verificare l’uso improprio di una parte dei fondi raccolti.