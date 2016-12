Un aereo militare russo diretto in Siria con a bordo 92 persone è precipitato nel Mar nero. Il Ministero della difesa russo ha comunicato che il velivolo si è schiantato in mare nei pressi della città di Sochi in seguito ad un problema tecnico. Un portavoce del ministero ha confermato che nessuno dei passeggeri e dell’equipaggio è sopravvissuto. Il volo era diretto a Latakia, in Siria, dove si sarebbe dovuto tenere un concerto in occasione del nuovo anno per le truppe russe impegnate sul campo. A bordo c’erano 9 giornalisti, 64 membri del coro dell’esercito, 8 membri dell’equipaggio e l’attivista umanitaria Elizaveta Glinka. Il presidente russo Vladimir Putin ha indetto una giornata di lutto nazionale per il 26 dicembre.